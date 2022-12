Tavolucci. Genitori dei piccoli: "Sara e Jessica grazie". Le insegnanti: "determinante l'aiuto del personale della piscina"

Sull'intossicazione ai Tavolucci oggi prendono la parola le persone vicine ai protagonisti più giovani di questa vicenda: i bambini della scuola dell'Infanzia di Montegiardino. I genitori hanno infatti preso carta e penna per esprimere il loro ringraziamento alle insegnanti che erano con i loro figli in quel momento e che con la loro fermezza, competenza e sensibilità hanno evitato che l’accaduto potesse arrecare seri danni ai bambini. Le insegnanti hanno saputo affrontare l’inconveniente con capacità e prontezza ma soprattutto con la sensibilità necessaria ad evitare spavento e conseguenze traumatiche. "A Sara e Jessica grazie di cuore".

E sono state proprio Sara e Jessica, a loro volta, ad avere contattato la redazione della San Marino Rtv per esprimere il loro ringraziamento pubblico a tutto il personale della piscina che non si è risparmiato in nessun modo nell'aiutarle a mettere in sicurezza e rivestire i bambini. Addetti, istruttori e personale in turno è rimasto all'interno della struttura, esalando quindi i vapori tossici, finchè tutti i bambini non erano tornati sul pullman. Un grazie le insegnati lo rivolgono a loro volta anche ai genitori, che hanno fin da subito compreso la difficile situazione nella quale si erano improvvisamente trovate ad operare e si sono dimostrati compresi e collaborativi.