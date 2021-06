The vibe is on: presentato l'evento test per tornare a ballare in sicurezza

L'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)

Presentato ufficialmente questa mattina dalla Segreteria di Stato al Turismo “The Vibe is On”. Si tratta dell'evento test, il primo di questo tipo in tutta Italia, per tornare a ballare in sicurezza. Organizzato dal Gruppo Musica si svolgerà sabato 19 giugno all'area eventi San Marino Shooting Club, zona tiro a volo.

Quasi 1000 i biglietti già venduti. Intorno alle 2.000 il numero massimo di persone previste. I biglietti possono essere acquistati solo online attraverso il portale “ticketsms”. Massima l'attenzione alla sicurezza: si potrà infatti accedere alla manifestazione solo presentando un certificato di avvenuta vaccinazione o guarigione dal covid o in alterativa un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti. Sul palco nel corso della serata grandi dj internazionali: da Sven Vath e Dana Ruh.

L'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)