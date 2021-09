Tre nuovi casi di Covid a San Marino. L'Italia apre al "Super Green Pass": certificazione per tutti i lavoratori, anche i privati

Con tre nuovi casi e una guarigione, i positivi attivi per Covid a San Marino sono aumentati a 56, due in più rispetto a ieri. Ancora tre i ricoveri in ospedale, con 1 paziente in terapia intensiva. 53 le persone in isolamento domiciliare. L'Italia nel frattempo si prepara a discutere l'introduzione del cosiddetto “Super Green Pass”: Palazzo Chigi starebbe puntando a estendere la certificazione non solo ai lavoratori del settore pubblico ma anche a tutto quello privato. La decisione pare ormai certa, l'unico nodo da sciogliere riguarda i tempi di applicazione: da capire se sarà un decreto unico o se l'obbligo per i privati arriverà in seguito. Con questo provvedimento diventa però più complicata la situazione dei sammarinesi che lavorano in Italia vaccinati con Sputnik, che a un mese dalla scadenza della deroga non hanno ancora certezze. Intanto da Strasburgo il Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen ha sottolineato il lavoro svolto e la compattezza dell'Unione Europea nell'affrontare l'emergenza sanitaria: “Abbiamo vaccinato tre quarti della popolazione – ha detto durante l'incontro – nessuna regione del mondo ha i nostri stessi risultati nella lotta alla pandemia”.