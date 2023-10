Turismo del futuro. Il segretario Pedini Amati visita la sede del tour operator Podium

Si parla di turismo, prospettive, futuro. Perché il modo di viaggiare cambia di anno in anno e sicuramente dopo il Covid non è più lo stesso. Il segretario al Turismo Pedini Amati visita il tour operator Podium e si siede di fronte a vertici e dipendenti, per capire da vicino quali azioni concrete possano coadiuvare la crescita dell'azienda, del turismo e quindi delle entrate per San Marino. "Quando giro spesso mi parlano di questa realtà - afferma Pedini Amati -. Voglio dare a Podium il giusto valore, venendo qui personalmente e capendo quali sono le esigenze, così che loro possano avere sempre più lavoro e aumentare il proprio fatturato, perché di conseguenza aumenta anche l'imponibile per San Marino". Si parte dal locale, con passione. Per arrivare in Europa e nel mondo. E questo grazie anche alla formazione continua del personale. "Il mese di ottobre è il clou per il nostro settore - spiega Alda Valentini, amministratore gruppo Podium -, perché si parla di fiere e futuro nel mondo del turismo. Ringraziamo la Segreteria al Turismo e il segretario Pedini Amati perché per la prima volta in 30 anni abbiamo il piacere di ospitarli nella nostra azienda. Si parla di turismo del futuro anche a San Marino, ma soprattutto in un'ottica globale, perché il turismo è internazionale. Non esiste un mondo senza turismo e viaggiatori.".



Nel video le interviste a Federico Pedini Amati (segretario al Turismo) e Alda Valentini (amministratore gruppo Podium)