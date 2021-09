Turismo: grande successo per voucher vacanza e turismo vaccinale

Si sono chiuse martedì le prenotazioni per il turismo vaccinale a San Marino. Le somministrazioni, ad oggi sono state 2.123, continueranno almeno per tutto il mese di settembre con i richiami. L'ultima stima parla di 6.543 pernottamenti in Repubblica con diversi turisti che hanno scelto di rimanere in territorio anche per diverse settimane. Grazie a questa opportunità poi c'è chi, avendo avuto la possibilità di conoscere meglio San Marino, ha deciso di investirci per il futuro aprendo delle attività lavorative.

"Sono tutti contenti di queste iniziative, specialmente del turismo vaccinale - sottolinea Francesco Brigante, presidente del Consorzio San Marino 2000 - questo perché a volte ha permesso, a persone che arrivavano da molto lontano, di rimanere anche per tre settimane in territorio. Questo vuol dire dare la possibilità di far conoscere meglio il nostro stato e in due casi, almeno per la mia attività, degli ospiti che hanno soggiornato per un lungo periodo si sono poi rivolti a dei commercialisti per poter aprire un'azienda a San Marino".

Numeri molto importanti anche per i voucher vacanza. Tra maggio e luglio migliaia i turisti arrivati da ogni parte del mondo, in 3.333 li hanno acquistati per un totale di 9.999 presenze (1.335 prenotazioni). La promozione, che prevedeva soggiorni di tre notti di cui una a carico dell’ospite, una a carico della struttura ricettiva e una a carico dell’Ufficio del Turismo, è stata chiusa in anticipo rispetto alla scadenza naturale del 31/7/2021 per raggiungimento del plafond stanziato pari a 140.000 euro. Tanti hanno scelto di utilizzare i voucher nel periodo estivo ma non è mancato chi si è assicurato l'acquisto per i mesi di settembre e ottobre, oltre che natale ed inizio 2022.

Nel servizio l'intervista a Francesco Brigante (presidente Consorzio San Marino 2000)