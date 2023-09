Turismo, primi bilanci di fine stagione: il Titano ha resistito meglio della Riviera alla crisi

Turisti in Centro Storico

La stagione estiva 2023 si avvia verso il suo ultimo mese. Nelle prossime settimane arriveranno da governo e associazioni i dati ufficiali sull’andamento del turismo, che quest’anno in Riviera è stato colpito nei primi mesi dai pesanti effetti lasciati dall’alluvione.

Le prime anticipazioni sui bilanci della stagione stanno però già arrivando, come le parole del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati che non nasconde la sua soddisfazione, sottolineando l’ottima riuscita degli eventi e l’aumento della durata delle prenotazioni alberghiere sul Titano.

Rossano Ercolani, presidente di USOT, l’Unione degli Operatori Sammarinesi del Turismo, conferma l’allungamento delle pernottazioni, passate da una media di 1,6 giorni a quella di 1,9.

Nel mese di agosto appena concluso, Ercolani sottolinea invece un calo di presenze tra il 5 e il 6% rispetto al 2022 che non ha però intaccato il fatturato per via dell’aumento delle tariffe.

Il trend sammarinese si dimostra comunque migliore di quello della Riviera romagnola che per Ercolani ha fatto segnare un calo di presenze almeno del 15%. A pesare su entrambe le economie è il calo dei turisti italiani, fermati dalla crisi economica. In aumento il numero di turisti stranieri.

Nel servizio l’intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo).