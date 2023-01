Tutti i dati del Natale, Ufficio Turismo: “E' stato un viaggio incredibile”

Natale delle Meraviglie a San Marino

Natale da record nell'impressione offerta dal colpo d'occhio, nelle parole pochi giorni fa del Segretario Pedini Amati, ora i dati a incorniciare quello che l'Ufficio del Turismo definisce un grande successo. Afflusso con aumenti percentuali a due cifre: quasi 159mila (158966) passaggi registrati ai parcheggi (+35%), ancor più sensibili nelle strutture ricettive, con un picco a Capodanno del 52% in più sul 2021 e numeri superiori al 2019.

Sempre nei 24 giorni di evento, 52.386 corse in funivia (un +63%). Numeri importanti quelli legati agli eventi: 104 show del Polar express; 4 mini show; 104 spettacoli della neve al Polar Park nei 360 metri quadri di pista. 250 metri quadri di aree indoor per laboratori e animazione, 34 casette per i mercatini, 93 artisti coinvolti per le 9 giornate di show e parate. Ancora le risorse umane: 15 nello staff di organizzazione, 10 nell'accoglienza, 30 per gli allestimenti.

Sold out gli eventi musicali: Natale con Alexia, il Capodanno con la Banda Militare, Epifania con “Jbees in Orchestra”. Comunicazione massiccia: online, generate oltre 7milioni 162mila impression e raggiunte oltre 1milione 854 persone uniche.

Soddisfazione da Alberto Di Rosa di Next Time Eventi, per “un progetto originale, prodotto in esclusiva per il Titano”. “Un successo - per il Segretario Federico Pedini Amati – che conferma scelte strategicamente corrette. Appuntamento chiave che vede premiato il Titano perché unico e perché la scelta artistica non ha eguali” - dice, ricordando l'attività del Treno Bianco Azzurro, quale “tema centrale nella proposta turistica e nella progettualità”. Un bel Natale, anche in treno.

L'Associazione Treno Biancoazzurro - nel ringraziare proprio Segreterie al Turismo, al Territorio e Azienda Lavori Pubblici per aver dato slancio al progetto di ripristino del treno storico - ricorda i numeri: oltre 1.200 passeggeri in 6 weekend sull'antico tracciato, per i 1.500 metri tornati percorribili. Memoria che rivive in un ospite paradigmatico: tra i passeggeri, anche il figlio 86enne di un macchinista di allora, risalito sul treno, dopo quasi 8 decenni, pieno di ricordi.