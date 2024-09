UE, 446 milioni per alluvioni 2023 Emilia Romagna e Toscana

Via libera finale del Consiglio Ue a 446 milioni di euro dal Fondo di solidarietà europeo per le alluvioni che nel 2023 hanno colpito Emilia-Romagna e Toscana.

Le due regioni italiane riceveranno rispettivamente 378,83 milioni e 67,81 milioni. L'assistenza fa parte di un pacchetto più ampio di poco più di un miliardo di euro destinato anche a Slovenia, Austria, Grecia e Francia per rispondere alle catastrofi naturali che le hanno colpite lo scorso anno. Una volta entrata in vigore la decisione, l'Ue trasferirà il denaro dalla riserva per la solidarietà e gli aiuti d'emergenza al suo bilancio 2024, da dove sarà poi versato ai Paesi.

Nel frattempo temporali in arrivo in Emilia-Romagna, con nuova allerta arancione oggi per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Allerta gialla nelle altre zone. Nelle Marche summit in Regione alle 1430 con i sindaci coinvolti, mentre la Protezione civile annuncia temporali anche sulle zone già colpite dalle forti piogge. Intanto le varie amministrazioni invitano i cittadini a documentare i problemi che hanno riscontrato. La Protezione Civile di San Marino intanto continua a prestare aiuto in Emilia Romagna, sono partiti oggi altri 8 volontari per Cotignola.