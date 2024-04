Umanità e tecnologia, la sfida possibile

Nel video l'intervista a Roberto Chiesa, Presidente Consulta Informazione, Franco Elisei, Presidente Odg Regione Marche, Diego De Simone, imprenditore esperto di intelligenza artificiale, Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Informazione

Non si tratta di un tema nuovo, ma la diffusione capillare dell'intelligenza artificiale generativa, capace di creare, a partire da semplici comandi immessi dall’uomo in una chat, testi realistici, immagini accurate, audio verosimili, ha spinto la Consulta per l'Informazione a farne il perno delle sfide che verranno.

Tecnologicamente impressionanti, gli sviluppi sollevano importanti interrogativi ed un richiamo alla responsabilità. Una sfida epocale per editori, giornalisti, professionisti del mondo dell’informazione, ossia coniugare professionalità e innovazione, mantenendo il vincolo fiduciario con il pubblico.

Ricerche, analisi, studi e report per una panoramica a più voci, che ha offerto una fotografia chiara ed attuale sulle opportunità, i rischi e la responsabilità dell'uso dell'intelligenza artificiale nel giornalismo.

