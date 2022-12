Un anno dalla scomparsa di Elly e Daniele: la commemorazione sulla Sottomontana

Ieri sera sulla Strada Sottomontana la commemorazione per ricordare l'anniversario dell'incidente mortale in cui sono tragicamente scomparsi Elly Mattiuzzo e Daniele Volanti. Con delle lanterne amici e parenti si sono ritrovati per ricordare i due giovani, scomparsi all'età di 18 anni il 4 dicembre 2021.

Una commemorazione perlopiù silenziosa in cui, accanto al muretto in cui i due hanno perso la vita, sono stati recitati anche dei versi della scrittrice Sara Bianchini in ricordo di Elly e Daniele:

"La vita va avanti dicono…

Ma tu non ci riesci,

il tuo cuore è impigliato

nel passato…

Se ne sta fermo lì, sempre…

In attesa di Chi è rimasto indietro.

Si volta in continuazione

alla ricerca di ciò che mai più sarà.

La tua mente sa che bisogna andare avanti, ma il cuore non può e non vuole accettare l’inaccettabile…

Mai!"