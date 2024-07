Una proposta educativa lunga 57 anni: la Reggenza alla Verna

l'intervista a Don Pierluigi Bondioni

Le relazioni umane al centro di una proposta educativa lunga 57 anni. Per i giovanissimi sammarinesi ospiti della colonia estiva di Chiusi Della Verna è stata una giornata particolarmente emozionante, la visita dei Capitani Reggenti rinnova una tradizione lunga più di mezzo secolo Le loro eccellenze Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, accompagnati dai Segretari di Stato alla Sanità Mularoni e al Territorio Canti, dal Capitano di Castello di Serravalle Ercolani sono stati accolti dall'inno di San Marino e da quello italiano, a conferma di un legame che la presenza del sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini consolida.

A fare gli onori di casa don Pierluigi Bondioni parroco di Serravalle e direttore della colonia estiva che porta il nome del suo storico fondatore mons. Giuseppe Innocentini, per tutti don Peppino. Al centro degli interventi la sfida educativa di una realtà che è punto di riferimento per molte generazioni di sammarinesi dal 1966, che si basa soprattutto sul volontariato e che, ancora oggi, nell'era del digitale, non perde rifrattività. Sold out tutti i quattro turni estivi

Un luogo di aggregazione che mantiene immutata la sua essenza ma che modernizza la struttura. Merito dell'impegno delle Segreterie, delle associazioni e della Congregazione di Serravalle, ex giovani ospiti della colonia estiva che supportano il lavoro nella colonia di questi giorni e per la colonia il resto dell'anno. Inaugurato un impianto di risalita e bagni per persone con disabilità. "Sii ciò che sei" il tema di quest'anno. Perché la diversità è un dono per la ricchezza della comunità.

Nel video l'intervista a Don Pierluigi Bondioni parroco di Serravalle e direttore della colonia estiva di San Marino a Chiusi della Verna