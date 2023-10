“Usa la tua voce”, nuovo corso dell'Associazione Sclerosi Multipla

Nel video, l'intervista al vice-Presidente dell'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla, Massimo Rastelli

Sceglie di parlare di fisiologia vocale, l'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla con un momento aperto alla cittadinanza. Lavorare sulla voce, come modo per lavorare sul benessere della persona e soprattutto per l'Associazione una occasione di incontro tra i pazienti malati e la cittadinanza.

“Il fatto di fare vibrare le componenti del nostro corpo crea benessere – spiega il vice-Presidente dell'Associazione, Massimo Rastelli - e oltretutto la voce è qualcosa che noi utilizziamo naturalmente. Però, quando si va ad indagare, la forma in cui la nostra voce viene fuori si capisce che noi possiamo migliorarla e possiamo scoprire dei lati nascosti del nostro parlare, della nostra voce”.

Favorire l'incontro, ma tra gli obiettivi anche diffondere gli scopi e la dimensione dell'Associazione, attiva in territorio dal 1989: “Ci sono circa 100 pazienti che soffrono di sclerosi multipla. E' una malattia con varie sfaccettature, quindi da sintomi lievi a sintomi più importanti. Nella statistica, anche degli altri Paesi, il 2-3% di queste persone hanno una disabilità molto grave”.

Nel video, l'intervista al vice-Presidente dell'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla, Massimo Rastelli