Sul servizio “navette in centro storico” Unione Sammarinese Commercio replica alle dichiarazioni fatte ad RTV dal Segretario Pedini Amati e rende noto di avere inviato tutta la documentazione in merito alle Istituzioni, a riprova di una onestà messa in discussione. “Inopportuno- scrivono- lanciare strali o minacce a una categoria ancora in forte difficoltà”.