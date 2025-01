Vacanze a quattro zampe: Rimini si conferma regina dell’ospitalità pet-friendly

Rimini si afferma come una delle destinazioni italiane più accoglienti per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Dai gelati per cani agli hotel con servizi dedicati come ciotole, cucce e “Bau buffet”, fino alle spiagge attrezzate con ombrelloni e piscinette, la città offre tutto il necessario per una vacanza perfetta.

Con oltre 500 hotel pet-friendly e una ventina di negozi specializzati, Rimini risponde alle esigenze di un mercato in crescita: secondo Coldiretti, ogni anno 8,5 milioni di italiani viaggiano con il proprio cane. Non mancano le spiagge dedicate, come il “Rimini Dog No Problem” al Bagno 81 o l’area attrezzata del Bagno Dolce Vita 11 a Viserba, e le 16 aree di sgambamento per cani sparsi in città.

Anche i mezzi pubblici accolgono i pet, con regole specifiche per garantire il comfort di tutti i passeggeri. Il progetto “I Love Pet Romagna, benvenuti quattro zampe”, promosso da Visit Romagna, è pensato per la stagione 2025, ma già anticipa una mappatura di spiagge, parchi tematici, musei e borghi pet-friendly.

“La Romagna è una destinazione che sa accogliere tutti i target di mercato – spiega Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna – e con questo progetto vogliamo posizionarci come polo turistico d’eccellenza per chi viaggia con il proprio animale”.