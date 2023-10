VajontS 23, questa sera Rtv in diretta dal teatro Rasi di Ravenna

Un anno fa Marco Paolini ha chiesto a Marco Martinelli di “riscrivere” in chiave corale il suo monologo sulla tragedia del Vajont, un monologo che ha segnato la storia del teatro italiano. Così è nata questa “narrazione”, poi consegnata ai teatri italiani che hanno scelto di portarla in scena. A 60 anni del disastro, questa sera alle 21, andrà in scena, contemporaneamente in oltre cento teatri in Italia e in Europa, un racconto corale declinato in base alle singole peculiarità. Tra questi il teatro Rasi di Ravenna, da cui San Marino Rtv trasmetterà in diretta. “Ricordare il passato è un dovere per costruire il futuro e VajontS 23 - afferma Paolini - diventa la maniera di affrontare la prossima crisi idrica senza precedenti”.