Variante PRG, Associazione Micologica attacca il Segretario Canti

Duro attacco al Segretario Stefano Canti viene dall'Associazione Micologica, critica rispetto alla variante di PRG nelle zone di Cà Rigo, Monte Pulito e La Lacca: “Area paesaggistica – dice - che sarà irrimediabilmente deturpata grazie a questo progetto, su circa 30.000 metri quadri, che un Governo in scadenza si presta a realizzare. Nessuna inversione di tendenza che porti in primo piano la salvaguardia del poco territorio rimasto e si lavori per migliorare l’edificato esistente costruito troppo e male”. A Canti la Micologica chiede di “lasciare la poltrona”, ricordando – così scrive – che “è anche Segretario all’Ambiente e all’Agricoltura e non solo al Territorio da cementificare”.