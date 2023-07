Vaticano: il 30 settembre concistoro per la nomina di 21 nuovi cardinali

Il prossimo 30 settembre Papa Francesco terrà un nuovo Concistoro per la nomina di cardinali. Lo ha annunciato lui stesso all'Angelus. Verranno nominati 21 nuovi cardinali, di cui 18 elettori e tre ultra-ottantenni. Tra i nuovi cardinali anche S.E Mons. Emil Paul Tscherrig, Nunzio apostolico per l'Italia e San Marino: “Sono felice per la sua elezione a Cardinale – dichiara il Vescovo di San Marino Montefeltro, Mons. Andrea Turazzi - attendevo questa nomina per tutto quello che ha fatto e sta facendo per la Santa Chiesa e in particolare per quella italiana e sammarinese”.



Nel corso dell'Angelus Francesco saluta e ringrazia anche le ragazze scout e gli studenti universitari arrivati da Leopoli, in Ucraina: “Vi do la mia benedizione e la estendo ai vostri cari e al vostro popolo, tanto provato oggi. Con dolore- prosegue - ho appreso che nuovamente è stato versato sangue in Terra Santa. Auspico che le Autorità israeliane e quelle palestinesi possano riprendere un dialogo diretto, al fine di porre termine alla spirale di violenza e aprire strade di riconciliazione e di pace".