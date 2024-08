Viabilità: procedono i lavori per il sottopasso di via Euterpe, sarà più facile raggiungere il Titano

Prende forma a Rimini la nuova viabilità verso San Marino. Tappe forzate per il sottopasso di via Euterpe con via della Repubblica. Migliorerà la circolazione stradale in uno dei punti strategici di accesso alla città. Una volta aperto, infatti, consentirà di percorrere via Euterpe, da monte verso mare, senza semafori. Grazie a 250 metri di rampe di discesa e salita, automobilisti e non si ritroveranno direttamente in via della Repubblica, senza intoppi.

Traffico più fluido, almeno nelle intenzioni, su via della Repubblica in senso opposto, da mare verso monte, in direzione della nuova rotatoria sulla Statale 16, in costruzione.

In questo caso infatti, il passaggio delle auto nella corsia di marcia collocata sopra al sottopasso, consentirà il collegamento continuo alla rotatoria, dalla quale si potrà proseguire verso San Marino, Ravenna o verso Riccione. A settembre partiranno gli adeguamenti dei rami di rotatoria della Statale 16, gli ingressi saranno a due corsie, in seguito all’accordo dei tavoli tecnici fra Comune, Anas e ASPI, non previsti nella configurazione iniziale.

I lavori al sottopasso, in particolare, sono giunti a una fase cruciale in quanto, nel lato monte, sono già concluse le paratie, i cordoli e i getti della fondazione interna e le fodere del sottopasso. Per quanto riguarda il lato mare, sono in fase di completamento la posa dei puntoni provvisori che consentiranno di ultimare lo scavo fino alla quota di progetto.

Entro l’inizio delle scuole, a settembre è prevista l’apertura, a una sola corsia di marcia, in senso mare-monte, da via della Repubblica a via Euterpe.

L’intervento rientra, nell’ambito delle lavorazioni a carico di Autostrade per l’Italia, per un investimento di circa 7 milioni di euro. Termine lavori, il 20 dicembre 2024.



In corso di realizzazione anche un nuovo percorso ciclopedonale, con tre sottopassi che permetteranno il collegamento del quartiere del Villaggio 1° Maggio al parco Giovanni Paolo II (parco La Cava), passando al di sotto della rotatoria e di via Euterpe.

Contestuali inoltre, con Hera, gli Interventi collegati anche alla sistemazione delle condotte idriche e fognarie.