Violenza di genere nelle diverse culture: l'ateneo sammarinese si interroga

Cosa contraddistingue la violenza di genere nelle diverse culture, e quali sono le principali differenze e similitudini? Alla vigilia della Giornata Internazionale, ha cercato di rispondere il seminario dell'Università su “La violenza di genere nel quadro internazionale”. Un respiro globale sulla materia del Master in Criminologia e Psichiatria Forense, grazie ai relatori pronti a esporre casi di studio, esempi virtuosi e criticità, senza dimenticare San Marino. Simona Lanzoni, vice presidente del Grevio, organismo indipendente del Consiglio d’Europa sull'applicazione della Convenzione di Istanbul è salita in cattedra, insieme al Rettore, Corrado Petrocelli, sui positivi sviluppi prodotti in territorio dalla promulgazione di leggi e decreti, senza sorvolare sulle preoccupazioni dovute alla durata delle indagini e alle lacune nella raccolta dei dati sul fenomeno.

Un intervento, per la coordinatrice Karen Venturini, che rappresenta uno stimolo e un “grande riconoscimento per un percorso iniziato quattro anni fa con il primo seminario dedicato alla violenza di genere dal nostro Ateneo”. Si è parlato di una emergenza che nel 38% dei casi di omicidi di donne, vede colpevole il partner. Senza dimenticare i milioni di donne vittima di mutilazioni genitali femminili”. Fra analisi e approfondimenti, si susseguono gli interventi di esperti nella sede universitaria dell’Ex Tribunale, fino alla presentazione del libro “Le relazioni umane pericolose”.