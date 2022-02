Visita del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco: al centro sicurezza e nuovi progetti per la formazione

Quello tra i Vigili del Fuoco e le autorità sammarinesi è un rapporto consolidato, nel segno della collaborazione soprattutto nelle emergenze. Numerosi, negli anni, gli interventi compiuti a San Marino insieme agli agenti della Sezione Antincendio della Polizia Civile e alla Protezione Civile per domare i roghi nei boschi o per recuperare persone o animali finiti in zone impervie. In Repubblica la visita del nuovo Comandante provinciale di Rimini, Piergiacomo Cancelliere, che ha incontrato esponenti di Governo e autorità. Per il futuro prendono forma nuove idee, anche sul fronte della formazione, ampliando la collaborazione con l'Università di San Marino. Si è poi parlato del rinnovamento della normativa antincendio sammarinese: l'ultima legge è datata 1985.

Nel servizio, le interviste a Piergiacomo Cancelliere (comandante provinciale Vigili del Fuoco Rimini) ed Elena Tonnini (segretario di Stato Interni)