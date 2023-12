10 dicembre Giornata Soroptimist per la Libertà, l'Uguaglianza e la Giustizia per Tutte e Tutti

"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali e hanno il diritto di vivere in sicurezza e rispettati nella loro dignità, in tempo di pace come in tempo di guerra." Questo principio fondamentale è sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), du cui ricorre il suo 75° anniversario. Eppure mai come oggi viviamo nell’incertezza della pace e con il rischio di vedere negati diritti che credevamo acquisiti. Il Soroptimist International, un'organizzazione di donne impegnate a sostenere e promuovere i Diritti Umani nonché l’uguaglianza di genere e l’accettazione delle diversità, ha scelto da tempo il 10 dicembre per celebrare il Soroptimist Day. Questa data coincide con la chiusura della campagna internazionale "Orange the World" promossa dall'ONU, da UNWomen e dalla Federazione Soroptimist Europa, di cui il club di San Marino è membro attivo. La campagna, partita il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, mira a contrastare la più diffusa, persistente e devastante violazione dei diritti umani. La Convenzione di Istanbul, sottoscritta anche dalla Repubblica di San Marino, riconosce la violenza come un fenomeno strutturale e una violazione dei diritti umani. È proprio verso il rispetto dei diritti e il contrasto alla violenza che si inquadra l’impegno concreto del Soroptimist Single Club di San Marino, la cui mission è sostenere l’emancipazione della donna e la sua piena realizzazione in ogni ambito della vita. Il percorso verso la parità è ancora lungo e pieno di ostacoli. Il Soroptimist ispira la sua azione all'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale ma è anche la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all'istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso e alla rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera. Il Soroptimist Day rappresenta un dovere ineludibile di testimoniare l'impegno fattivo per contrastare la violenza e difendere i diritti. A conferma di questo impegno, in continuità con “La stanza per te” realizzata in collaborazione con la Gendarmeria per sostenere le donne nel difficile momento della denuncia, il Club consegnerà nei prossimi giorni all'Autorità per le Pari Opportunità mobili e arredi per l'alloggio di emergenza destinato alle vittime di violenza. Questa donazione è il risultato della raccolta fondi legata agli eventi organizzati dal Club, tra cui il torneo solidale di Golf, in collaborazione con la Federazione Golf San Marino e il torneo di burraco, con l'Associazione San Marino Burraco, già incluso nel calendario delle iniziative del 25 novembre 2023. La collaborazione del Soroptimist nella realizzazione di spazi e servizi di protezione, affinché le donne non si sentano mai sole nel momento difficile dello svelamento della violenza, non è perciò casuale e si richiama ai valori propugnati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti e dal Soroptimist Day, in nome del rispetto e della dignità della persona.

c.s. Soroptimist Club San Marino