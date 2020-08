100 milioni dalla Bce a San Marino, la soddisfazione di ABS

L'Associazione Bancaria Sammarinese esprime la propria piena soddisfazione per l'importante traguardo, senza precedenti, raggiunto da Banca Centrale di San Marino a conclusione del complesso e costruttivo confronto avuto con la BCE. La linea di credito di 100 milioni di cui potrà disporre, a costo zero e nonostante che non faccia parte dell’Eurosistema, garantisce la capacità di intervenire con immediatezza laddove, nel sistema, si riscontrasse un'eventuale necessità. Nel ribadire il proprio compiacimento per tale storico risultato, all'ABS preme sottolineare la valenza del positivo impatto reputazionale che ne deriva e che andrà a beneficio non solo del sistema finanziario ma dell'intero Paese.





Comunicato stampa

ABS