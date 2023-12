2024, ecco l’anteprima del programma filatelico e numismatico

Undici le emissioni filateliche già programmate per il 2024 da Poste San Marino SpA Divisione Filatelica e Numismatica: Europa-Fauna e flora sottomarine; 160° Anniversario della morte di Domenico Maria Belzoppi; 14° Global summit dei Comitati Nazionali di Etica e Bioetica del mondo; 60° anniversario della scomparsa di Giorgio Morandi; Sport; Natale; 100° AIPS - Associazione Internazionale Stampa Sportiva coincidenti con il 40° dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva; Serie sui temi storia sammarinese; 80° anniversario della battaglia di Monte Pulito (Gurkha); Città dell’aria; Unesco; I giovani e le istituzioni. Il Programma, pur rispettando le tematiche tradizionali, intende celebrare il passato, il presente ed il futuro della Repubblica di San Marino. Per la storia, si rende omaggio al concittadino Domenico Maria Belzoppi, notaio politico e statista dell’Ottocento che indicò le linee di una politica tesa verso una rigida salvaguardia della indipendenza della Repubblica, nonché protagonista dell’episodio che passerà alla storia come “lo scampo garibaldino”. Si aggiunge la celebrazione dell’80° anniversario della battaglia di Monte Pulito, svoltasi nel castello di Faetano, dedicata al sacrificio dell’eroico fuciliere gurkha Sher Bahadur Thapa. Elemento di spicco è l’introduzione di un filone didattico sulla storia della Repubblica, che intende coinvolgere gli Istituti Scolastici grazie alla preziosa collaborazione dell’Esimio Prof. Verter Casali. Il Programma del presente si sviluppa con emissioni dedicate agli eventi 2024 di risonanza internazionale.

Lo sguardo al futuro è per i giovani in rapporto con le istituzioni e “Le Città dell’aria”, associazione alla quale aderisce anche San Marino, finalizzata alla valorizzazione di strutture dedicate al volo turistico e da diporto. Infine l’arte, di natura universale, che è rappresentata da una serie dipinti di Giorgio Morandi. L’emissione metterà in risalto il processo mentale e l’itinerario creativo di tale eccellenza italiana per offrire al pubblico l’opportunità di comprendere la profondità della sua pittura, la potenza enigmatica delle sue tele in sintonia con la finalità della ricerca, da lui stesso dichiarata, della capacità di “toccare il fondo, l’essenza delle cose”

Il programma numismatico prevede invece le emissioni di una Moneta commemorativa da 2€, fior di conio, dedicata al “530° anniversario della scomparsa di Ghirlandaio” e di una Moneta commemorativa da 2€, fior di conio, dedicata al “50° anniversario della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese”. Il 2024 sarà l’anno dell’emissione di ulteriori tre monete in metallo vile dedicate al Calendario lunare cinese per i segni di cavallo, capra e scimmia.

Saranno emesse una moneta da 5€ in argento, versione proof, dedicata al Centenario della scomparsa di Giacomo Puccini (Grandi compositori della musica) e una moneta da 10€ in argento, versione proof, dedicata alla Guardia di Rocca (Corpi militari e di polizia sammarinesi).

Prevista la serie divisionale fior di conio e la serie divisionale fior di conio con moneta d’argento da 5€ dedicata alle “Farfalle” oltre alla serie versione proof con entrambe le monete commemorative da 2€.

Confermata anche per il 2024 la moneta da 20€ in oro 999 da ¼ di oncia dopo lo straordinario successo della prima emissione avvenuta alla fine di quest’anno.

Il 2024 sarà inoltre l’anno della prima moneta da 5€ da 1 oncia in argento 999 Brilliant Uncirculated (BU), l’emissione realizzata per la prima volta nella storia numismatica sammarinese è di grande rilevanza e segna l’inizio di una nuova serie intitolata “Falco Pellegrino”, splendido ed elegante rapace autoctono che nidifica in una nicchia della rupe nei pressi della Prima Torre.

Comunicato stampa

Poste San Marino SpA - Divisione Filatelica Numismatica