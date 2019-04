28 aprile: il cammino del Germoglio

Continuano le esplorazioni del nostro territorio proposte da “il Germoglio Onlus”. L’escursione questa volta parte dal Sacello del Santo e attraverso le gallerie della ferrovia Rimini- San Marino porta al centro storico, per poi ridiscendere a Borgo Maggiore percorrendo la Costa dell’Arnella. La camminata ha lo scopo di osservare il paesaggio e di soffermarsi su alcuni aspetti storici e architettonici della Città. Programma dell’uscita: Domenica 28 aprile 2019 14.00 Ritrovo dei partecipanti al Sacello del Santo a Borgo Maggiore 14.30 Partenza camminata 18.00 Orario previsto di arrivo al punto di partenza Durante il percorso è prevista una sosta con sorpresa che ovviamente non potremo scoprire se non al momento. La difficoltà del percorso è media e sono necessarie scarpe da trekking e abbigliamento adeguato. Partecipazione a offerta libera per sostenere i progetti del Germoglio. In caso di maltempo l’uscita sarà rinviata a data da concordare.