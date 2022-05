31° Riunione Annuale e Forum Aziendale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio informa della 31° Riunione Annuale e Forum Aziendale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo tenutasi dal 10 al 12 maggio u.s. presso la città marocchina di Marrakech sotto l’alto patrocinio di Sua Maestà il Re Mohammed VI, avente per tema “Responding to Challenges in a Turbulent World”. Dopo due anni di restrizioni pandemiche, la Repubblica di San Marino è stata rappresentata dal Governatore Supplente, Dott. Nicola Ceccaroli, che ha partecipato alla Tavola Rotonda nella Seduta Plenaria della Riunione Annuale incentrata sulla guerra in Ucraina. In accordo all’art. 8.3 dell’atto istitutivo, Russia e Bielorussia sono state previamente sospese dall’accesso alle risorse della Banca con la chiusura degli uffici residenti di Mosca e Minsk; il Consiglio dei Governatori, dunque, ha espresso solidarietà all’Ucraina e manifestato supporto alla BERS nel rispondere alla grave crisi in corso.

La Banca, infatti, ha adottato un pacchetto di misure finanziarie fino a EUR 2 miliardi a favore di imprese, governi, enti locali e altre organizzazioni in Ucraina e altri paesi confinanti, specializzato nella finanza commerciale per beni essenziali, la sicurezza energetica e alimentare, le infrastrutture vitali e altre iniziative a favore della popolazione rifugiata (EBRD Resilience Package). La Banca, inoltre, ha mobilitato impegni per donazioni pari a EUR 1 miliardo e annunciato di prendere parte attiva alla ricostruzione post-bellica quando le condizioni lo permetteranno.

Il Consiglio dei Governatori ha altresì adottato la proposta di risoluzione sul Piano Strategico del Capitale 2021 – 2025 per l’eventuale, “limitato e incrementale” allargamento del perimetro geografico di intervento nell’Africa subsahariana e Iraq, a condizione che non riduca le attività della Banca in altri paesi e non ne comprometta il massimo giudizio di rating (AAA). Nel 2021 la BERS ha registrato investimenti bancari per EUR 10,4 miliardi su 413 progetti, con focus sul settore privato di cui il 51% per la transizione ecologica in coerenza all’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici entro la fine del 2022. La Banca ha realizzato profitti record per EUR 2,5 miliardi, di cui EUR 1,7 miliardi da rivalutazioni azionarie, per un patrimonio netto di EUR 20,3 miliardi. La BERS annovera 73 paesi, di cui 38 operativi, nonché l’Unione Europea (UE) e la Banca Europa per gli Investimenti (BEI); la Repubblica di San Marino è divenuta il 70° membro il 7 giugno 2019, mediante la sottoscrizione di 203 azioni per una quota pari a circa lo 0,007% del capitale.