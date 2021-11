45 conferenza nazionale animatori del RnS

Dal 26 al 28 novembre 2021 si inaugura, presso la Basilica papale di Santa Maria Maggiore in Roma, il Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia . Saranno in 1.000 al Palaterme di Fiuggi e in 10.000 contemporaneamente in 133 diversi luoghi diocesani. Nel nostro territorio si troveranno insieme tre diocesi: Cesena-Sarsina, Rimini e San Marino-Montefeltro presso Villa Torlonia di San Mauro pascoli , un incontro che vedrà oltre agli animatori del Rinnovamento , la presenza del vescovo di Rimini monsignor Francesco Lambiasi. Ciò che caratterizza quest’anno il tradizionale momento di formazione annuale degli animatori del Movimento è proprio lo “stile sinodale”, attraverso il pieno coinvolgimento dei Cenacoli, Gruppi e Comunità presenti in Italia, per favorire una larga partecipazione sul territorio e per vivere unitariamente un anniversario importante: il Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia. Era infatti l’autunno del 1971, quando il Rinnovamento carismatico cattolico cominciava a muovere i primi passi e, dal gennaio 1972, vedeva sorgere le prime realtà, a Roma (Pontificia Università Gregoriana) e a San Mauro Pascoli (Rimini). L’inizio di questo Anno giubilare verrà celebrato solennemente proprio venerdì 26 novembre, a Roma, con la Celebrazione presso la Basilica papale di Santa Maria Maggiore, presieduta alle ore 17.00 dall’Arciprete S. Em. il Card. Stanisław Ryłko. «È davvero tempo di rinnovare la nostra alleanza con Dio e fra noi – dichiara Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS – di rinnovarla, di percepirne la novità e la necessità. Desideriamo un RnS che non indietreggi nella carne, ma che vinca nello Spirito tutte le difficoltà e le prove che la pandemia ha provocato. Ci apprestiamo a vivere la nostra 45^ Conferenza Nazionale Animatori, che ci permette di conclamare lo spirito sinodale voluto da Francesco e di favorire una circolazione di carismi, ministeri, operazioni mai visti in passato. Come sono vere e attuali per noi le recentissime parole del Santo Padre, rivolte in occasione della 49^ Settimana Sociale dei cattolici italiani: “Si avverte il bisogno di incontrarsi e di vedersi in volto, di sorridere e di progettare, di pregare e di sognare insieme. Ciò è tanto più necessario nel contesto della crisi generata dal Covid. Non possiamo rassegnarci e stare alla finestra a guardare, non possiamo restare indifferenti o apatici senza assumerci la responsabilità verso gli altri e verso la società… Per rialzarci dobbiamo convertirci a Dio e imparare il buon uso dei suoi doni… primo fra tutti il creato… Non manchi soprattutto l’ardore della conversione comunitaria”. L’evento che vivremo a Fiuggi e in 133 luoghi diocesani sarà dunque un meraviglioso modo per attuare tutto questo, “rilanciando” il nostro cammino alla vigilia del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia e celebrando, tra memoriale e memoria grata, questa lunga storia che merita di essere narrata alle nuove generazioni. Sinodalità, rilancio dei carismi e ministeri nei nostri territori, testimonianza di vitalità diocesana ed ecclesiale saranno infatti gli elementi distintivi di questo atteso appuntamento, da condividere in piena comunione attraverso una “sussidiarietà circolare”, che vedrà il RnS sempre più proteso verso quella “diocesanità fattiva” capace di mostrare il vero volto e le tante prerogative spirituali e sociali del Movimento stesso alle nostre Chiese locali».

Cs Rinnovamento dello Spirito