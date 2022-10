49^ Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero - Risoluzione conclusiva

La Consulta ha udito con interesse la dettagliata illustrazione sulle condizioni di San Marino da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, nonché Presidente Onorario, e rileva con piacere la ripresa della situazione economica e sociale della Repubblica.

La Consulta ha esaminato la bozza elaborata dal Dipartimento Affari Esteri sulla riforma della vigente disciplina delle Comunità. Dopo ampia e articolata discussione, si ritiene tuttavia necessario formulare alcune osservazioni, avanzando le relative proposte di modifica. Si assicura la massima disponibilità a collaborare per la stesura di un testo condiviso. Si conviene di proseguire il confronto a distanza, con l’impegno del Dipartimento di fornire un nuovo articolato, da esaminare insieme prima di avviare l’iter legislativo.

Si prende altresì atto delle notizie fornite circa lo stato delle trattative concernenti gli accordi in materia di previdenza sociale con la Repubblica Argentina. Per quanto riguarda i paesi dell’Unione europea, la stipula di un accordo di associazione dovrebbe consentire la risoluzione delle problematiche finora riscontrate.

In merito al problema del riconoscimento dei titoli di studio con l’Argentina, si precisa che in campo accademico è riconosciuta ampia autonomia alle singole istituzioni, mentre si confida di poter concludere l’accordo sul riconoscimento automatico dei titoli di studio di scuola primaria e secondaria.

La Consulta rileva con compiacimento che l’art. 17 della Legge n. 207/2021 ha assicurato, come da essa richiesto, una copertura normativa ai soggiorni culturali; garantisce la propria disponibilità a collaborare per la formazione del previsto Regolamento attuativo; in tale sede si terrà conto delle criticità e delle osservazioni sollevate nei commi presentati dalle Comunità argentine e da quella di Grenoble.

Si augura che, attraverso il Museo, si possa trasmettere alle scuole sammarinesi l’esperienza dell’emigrazione, anche con la partecipazione nelle classi dei delegati alla Consulta e dei ragazzi dei soggiorni culturali.

La Consulta ha udito con attenzione quanto esposto in tema di voto a distanza e di confronto sulla disciplina in caso di interruzione di una generazione per l’iscrizione nelle liste elettorali; si rammarica, tuttavia, per le numerose criticità di natura tecnica che si oppongono alla risoluzione del problema.

La Consulta ringrazia gli Ecc.mi Capitani Reggenti per la consueta Udienza concessa ai presidenti e delegati delle Comunità e per le parole contenute nel loro discorso di insediamento, sul ruolo della Consulta stessa e sulla posizione dei cittadini all’estero nella comunità sammarinese.

La Consulta ringrazia il Segretario di Stato per gli Affari Interni per l’illustrazione dello studio di fattibilità tecnica del voto a distanza e la Dirigente dell’Ufficio di Stato Civile per i dati sulle pratiche di richiesta di cittadinanza.

Si ringrazia altresì il Segretario di Stato per la Sanità per le notizie fornite in ordine alle tematiche di competenza e il Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura per l’illustrazione del processo di internazionalizzazione, che coinvolge l’Università degli Studi e per l’interesse dimostrato per le problematiche del Museo dell’Emigrante, anche in ordine all’intitolazione.

Si ringraziano: il direttore del Dipartimento Affari Esteri e l’esperto giuridico per l’apporto fornito nell’esame della legge di riforma delle Comunità, unitamente ai direttori degli Affari Politici, degli Affari Giuridici, degli Affari Europei, per i chiarimenti tecnici forniti nelle materie di rispettiva competenza.

Si ringrazia la presenza dei Capitani di Castello che hanno riaffermato la volontà per impostare su nuove basi i rapporti con la Consulta e per agevolare i contatti fra cittadini residenti e cittadini all’estero.

La Consulta ringrazia i signori Francesco (Checco) Guidi e Marco Semprini per le loro presentazioni.

La Consulta ringrazia la Responsabile del Museo Emigrante-Centro Studi Permanente sull’Emigrazione, per la relazione sulla preziosa attività svolta nell’ultimo anno e per l’esposizione della ricerca realizzata in occasione dei soggiorni culturali.

La Consulta, esaminato il progetto presentato dal Centro stesso, si dichiara favorevole ad un’assegnazione di una borsa di studio da attribuire ai giovani sammarinesi residenti all’estero. A tal fine, conferma la ritenuta già disposta lo scorso anno del 2% sul Fondo scambi culturali - progetto giovani.

Circa il progetto di documentazione del dialetto sammarinese nelle Comunità, sottoposto dalla prof.ssa Simona Montanari, che si ringrazia, la Consulta confida che l’intervento di uno sponsor ne consenta la sua realizzazione.

Nell’imminenza della cinquantesima edizione della Consulta, si invitano le Comunità a valutare l’organizzazione di eventi celebrativi, dandone informazione alla Consulta e alla Segreteria di Stato.

La Consulta ribadisce la proposta, già avanzata lo scorso anno, di intitolare il Museo dell’emigrante alla memoria del prof. Giovanni Galassi, e dà mandato alla prof.ssa Di Luca di seguire l’iter della relativa procedura.

La Consulta si compiace per l’accoglimento delle sue proposte di integrazione e modifica del Regolamento delle spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti alla Consulta.

Il presente documento è approvato all’unanimità per acclamazione.

