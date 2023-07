7° edizione Street Food Truck – Festa del Castello di Fiorentino

Tutto pronto a Fiorentino in Piazza XII Ottobre per ospitare coloro che amano questo format di evento, dedicato all’alimentazione da strada ma anche al cibo tradizionale , il tutto accompagnato da musica e balli coinvolgenti. Lo Street Food Truck della Festa del Castello di Fiorentino, arrivato alla 7 a edizione è in programma nelle serate di giovedì 20 venerdì 21 sabato 22 e domenica 23 luglio a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 01:00 circa. Avremo la partecipazione di affezionati truck sammarinesi come INGREDIENTE SEGRETO (primi piatti) oppure IL VELIERO (primi di pesce e fritto) nonché gli amici dello 02 SAN MARINO (hamburger e pizza) e Truck di amici forensi come LOVERIE (piada e cassoni) ma anche la novità 2023 di AL FUSO PUGLIESE (pugliesità su 4 ruote). A fare da contorno la tradizionale birra artigianale multipremiata di COLLESI di Apecchio ed i dolci speciali de LA MAISON DE LA PATISSERIE, realtà affermata sammarinese. Da sottofondo musicale alla piazza a partire dalle ore 18:30 gli immancabili DJ - YUMA e ZIBA che con la loro musica sapranno creare un’atmosfera piacevolissima e novità di quest’anno, tutti i giorni saranno presenti per il divertimento dei bambini i Gonfiabili e la Giostrina. Inoltre fino alle ore 20:30 Truccabimbi, Baby Dance e palloncini coadiuvati dalla nostra animatrice. Ruota della Fortuna con ricchi premi sempre mangerecci ogni sera. Quale programma di intrattenimento musicale ci saranno concerti per tutti i gusti com’è tradizione dello Fiorentino Street Food Truck, ma anche performance di danze orientali, moderna e tradizionale romagnola. Il programma completo è presente sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram. Si partirà il giovedì 20 luglio alle ore 21:30 con il concerto de “Il Diavolo e l’Acqua Santa – Summer Tour 2023 ” musica travolgente e per tutti,. Si prosegue poi venerdì 21 luglio dalle ore 20:00 con apertura delle performance di danza orientale della Scuola Elisir D’Oriente ed a seguire Il concerto tributo al mitico gruppo rock dei Led Zeppelin con “LADIES ZEPPELIN “ il rock visto dalla parte femminile con 4 artiste d’eccezione che ci faranno sognare. Nella serata di sabato 22 luglio apriranno la festa le danze moderne /K-pop del giovane gruppo SITUP della scuola Bradipoteatar di Fiorentino che anticipano la serata al concerto “OSTETRIKA GAMBERINI” balli buona musica e divertimento assicurato. Domenica 23 luglio a partire dalle ore 18 la musica liscio con l’orchestra “LA NUOVA ROMAGNA FOLK” allieterà l’ultimo giorno del Fiorentino Food Truck nel segno della tradizione popolare, accompagnata anche dalla partecipazione del Gruppo Spettacolo Le Sirene Danzanti. Infine alcune novità 2023, sono la partecipazione social di tutti coloro che lo vorranno attraverso il nostro moderatore Giordano Bruno il quale saprà coinvolgervi all’interno delle nostre pagine, e la promozione “The Day After” un modo per risparmiare ed essere più partecipi al Fiorentino Street Food Truck. Tutte le info sulla nostra pagina Facebook. La Giunta di Castello ed il Gruppo Volontari Festa vuole ringraziare tutti gli sponsor che hanno permesso questa manifestazione, ma molto di più perché hanno creduto nel nostro format dove il cibo la fa da padrone. Quindi ....” che Fiorentino Food Truck 7a edizione abbia inizio” ricordando che non potrete mancare a questi strepitosi appuntamenti.

c.s. Giunta di Castello di Fiorentino ed il Gruppo Volontari Festa