73° Assemblea Mondiale della Sanità OMS: Ciavatta nominato Vice-Presidente

In occasione della 73° Assemblea Mondiale della Sanità, che ha luogo il 18 e 19 maggio per la prima volta su piattaforma on-line e alla quale partecipano tutti i paesi del mondo, il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, Roberto Ciavatta, è stato nominato Vice-Presidente dell’Assemblea medesima, quale rappresentante per la Regione Europa (una delle sei strutture organizzative regionali in cui l’OMS suddivide il mondo). Tale nomina, particolarmente prestigiosa per il nostro Stato in ambito internazionale, è stata fortemente caldeggiata dal Direttore Regionale dell’OMS Europa, Hans Henri P. Kluge. Durante la prima parte dell’Assemblea hanno preso la parola il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, il Direttore Generale dell’OMS, Tedros Ghebreyesus, il Presidente Francese, Emmanuel Macron, la Cancelliera Tedesca, Angela Merkel e il Presidente Cinese, Xi Jinping. Il Segretario di Stato, Roberto Ciavatta, pronuncerà il suo discorso nella serata di oggi. I lavori dell’Assemblea proseguiranno e si concluderanno nella giornata di domani 19 maggio 2020.

Segreteria alla Sanità