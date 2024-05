A 30 giorni dal voto, il centrosinistra presenta la sua squadra di candidate sindache e candidati sindaci insieme a Stefano Bonaccini ed Elisabetta Gualmini

Tanti volti, una squadra pronta a coinvolgere le rispettive comunità nella costruzione del futuro. E' l'istantanea della giornata di ieri quando il presidente della Regione Stefano Bonaccini, candidato all'Europarlamento nella Circoscrizione Nord Est insieme alla già Parlamentare europea Elisabetta Gualmini, nuovamente candidata, hanno incontrato i candidati sindaci del centrosinistra alle prossime amministrative dell'8 e 9 giugno che coinvolgeranno 16 Comuni della provincia di Rimini. Da Filippo Sacchetti di Santarcangelo e Ugo Baldassarri di Bellaria Igea Marina ai borghi della Valmarecchia e della Valconca con Lara Gobbi di Verucchio, Elisabetta Vaccari di San Leo, Ronny Raggini di Poggio Torriana e Dilvo Polidori di Saludecio fino a Fabrizio Piccioni di Misano e Michela Bertuccioli di San Giovanni. A 30 giorni esatti dal voto amministrativo e per le Europee, il centrosinistra mette in fila la sua formazione, fatta da donne e uomini dalle esperienze professionali, civiche e politiche differenti ma tutte unite dalla volontà di costruire adesso, con idee, progetti, confronto, la piattaforma concreta di città sempre più sostenibili, aperte, libere, moderne. “E’ dal confronto costante con i nostri cittadini, dallo stare fra la gente e in mezzo alla gente ad ascoltare e proporre che nascono le cose migliori e in questo mese continueremo a incontrare quotidianamente ogni persona che lo vorrà. Lo faremo oggi, domani ma anche per tutti i prossimi anni: mettersi al servizio della cittadinanza è la bussola del nostro amministrare” è il 'patto' siglato ieri da Bonaccini, Gualmini e dalle candidate e candidati sindaci. Insieme a loro erano presenti le amministratrici e gli amministratori regionali e comunali che, insieme, portano avanti quotidianamente i programmi del centrosinistra in alcuni Comuni della provincia di Rimini e tanti candidate e candidati nelle liste del centro sinistra in tutta la Provincia. Erano presenti: Jamil Sadegholvaad, Emma Petitti, Nadia Rossi, Alice Parma, Riziero Santi, Daniela Angelini insieme al coordinatori provinciali Giulia Corazzi, Fiorella Zangari, Francesca Modugno e Riziero Santi.

cs Pd