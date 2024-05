Accoglienza della Vita: "La voce delle famiglie cattoliche – anche da San Marino – all’Europa"

In occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie, la FAFCE ha approvato una risoluzione sulla centralità della famiglia nella transizione ecologica. Ospitata dall’organizzazione ceca della FAFCE a Brno, la risoluzione della riunione del consiglio di primavera ha collegato l’ecologia e la dignità umana con le preoccupazioni relative alla povertà infantile, alla protezione dei minori e alla sicurezza digitale e all’inverno demografico. La risoluzione della FAFCE sottolinea un messaggio di speranza. Approvata all’unanimità, la risoluzione chiede “ai candidati alle elezioni del Parlamento europeo, alle istituzioni europee e a tutti i governi nazionali di mettere al centro le famiglie. Non c’è protezione possibile dell’ambiente senza la protezione della famiglia”. Vincenzo Bassi, Presidente FAFCE, ha concluso: “Il problema non sono i bambini ma il consumismo. Non c’è ecologia senza la persona. Non c’è persona senza la famiglia. Pertanto, non c’è ecologia senza le famiglie e le comunità di famiglie al centro della transizione”. E prosegue: “Cruciale per il successo della transizione ecologica sarà la solidarietà intergenerazionale, che richiede una protagonizzazione della famiglia e delle reti di famiglie. È attraverso queste reti che possiamo combattere la pandemia della solitudine e costruire un futuro pieno di speranza. Mentre più di 400 milioni di europei votano a giugno per il prossimo parlamento, ricordiamo ai rappresentanti politici che proteggere il pianeta significa proteggere la famiglia”. La risoluzione adottata si intitola L’ecologia integrale umana ha bisogno di riconoscere la famiglia. Richiamando le encicliche papali Dignitas Infinita e Laudato Si’, la risoluzione sottolinea che “la dignità umana di ogni persona umana prevale al di sopra e al di là di ogni circostanza e contesto”. Il Consiglio ha inoltre accettato una nuova organizzazione membro a pieno titolo, l’Accoglienza della Vita (San Marino), che era già un osservatore nella Federazione, e una nuova organizzazione di osservatori membro all’interno della Federazione, dalla Spagna: Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Fondata nel 1909, l’ACdP è una delle più antiche organizzazioni laiche cattoliche in Spagna, il cui pilastro principale è la partecipazione dei laici cattolici alla vita pubblica. I membri del consiglio di amministrazione della FAFCE hanno anche ascoltato i contributi e le relazioni sulle attività delle organizzazioni membri in tutto il continente e un contributo dei membri della piattaforma Shield. La prossima riunione ordinaria del Consiglio di Amministrazione si terrà a Bruxelles, nel novembre 2024. A pochi giorni dalla Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025 del Santo Padre, i membri della FAFCE si sono confrontati sulle loro prossime attività nel 2025, in particolare sulla sensibilizzazione sulle reti familiari e sull’inverno demografico, perché “è urgente che una legislazione responsabile da parte degli Stati sia accompagnata dal fermo sostegno delle comunità dei credenti e dell’intera comunità civile in tutte le sue componenti”.

C.s. Accoglienza della Vita