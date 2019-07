A Borgo Maggiore la terza serata programmatica di DiM, al centro la giustizia

La coalizione Domani in Movimento è lieta di invitare la cittadinanza alla terza serata programmatica organizzata da DiM che si terrà martedì 23 luglio alle ore 21 sotto i portici di Borgo Maggiore (zona farmacia). Il tema dell'incontro riguarderà la giustizia: verranno affrontate alcune delle più delicate e spinose questioni che interessano il nostro ordinamento giuridico ed il nostro Tribunale. DiM considera essenziale garantire la credibilità del sistema giudiziario nel suo complesso, nonché riaffermare lo stato di diritto, al fine di assicurare tutte le giuste garanzie ad ogni cittadino od operatore economico che si trovi nella necessità di avvalersi della nostra giustizia. La coalizione, nell'ottica di un piano di rilancio economico strategico, ritiene che un sistema giudiziario realmente indipendente ed efficace potrà risultare un fondamentale elemento di attrazione per investitori seri, trasparenti e capaci di apportare un valore aggiunto alla nostra Repubblica. È inoltre necessario porre fine agli scontri di matrice politico-economica che da anni stanno turbando il nostro Tribunale, mettendo a repentaglio la serenità dei magistrati nel tentativo di minare l'autorevolezza e la credibilità del nostro sistema giudiziario. Domani in Movimento ritiene altresì essenziale operare una semplificazione del quadro normativo, al fine di permettere a tutti i cittadini ed agli addetti ai lavori interessati di comprendere esattamente il contenuto delle norme e, ancora più a monte, quale sia la norma effettivamente in vigore da usare come riferimento nelle specifiche situazioni. Nel corso della serata interverranno Alberto Giordano Spagni Reffi (RETE), Samuele Pelliccioni (DML), Alessandro Rossi (MD) e Giovanni M. Zonzini (indipendente).

c.s. Domani in Movimento