A Montegiardino torna la festa dei santi

Torna come ogni anno, il secondo week end del mese di maggio la Festa dei Santi Vincenzo e Luigi del Castello di Montegiardino. L’evento, organizzato dalla Giunta di Castello di Montegiardino e dalla Parrocchia di San Lorenzo con la collaborazione delle associazioni locali si apre venerdì sera 10 maggio con l’hamburgerata e lo street food di un vero e proprio food truck e la musica de Gli Stranieri, tribute band di Ligabue. Sabato e domenica verranno accesi i fuochi degli stand gastronomici per il tradizionale cibo della festa, nel pomeriggio sarà possibile scoprire gli angoli più belli del Castello di Montegiardino in sella ad una e-bike mentre la sera ci si potrà scatenare con la musica live della band “Revolution 70/80”. La domenica come da tradizione si aprirà con il programma religioso e la processione dei Santi, all’ora dell’aperitivo la sfilata di moda “Tramonto fashion” durante la quale suoneranno i giovani “Supercolor 600”, in serata la musica dell’orchestra Edmondo Comandini. L’organizzazione ha installato le tensostrutture che permetteranno di vivere l’atmosfera della festa anche in caso di maltempo.