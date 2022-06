A Oltremare la domenica è tutta un'avventura alla scoperta della biodiversità e dell'importanza delle api

A Oltremare Family Experience Park di Riccione nelle domeniche 26 giugno, 3 e 10 luglio, il pubblico di famiglie sarà coinvolto nell’attività ‘Caccia alla regina’ per parlare di progetti di sostenibilità ambientale e salvaguardia delle api, in modo divertente e coinvolgente, tramite curiosità, storie e quiz. Dolcezza e duro lavoro. Quello che fanno le api ogni giorno è qualcosa di unico e utilissimo per tutto il Pianeta. Per questo è importante difendere questo insetto, che è gravemente in pericolo. Negli ultimi tempi, solo in Europa, sono scomparse in media circa il 20% delle api, con punte del 50% in alcune zone. Oltremare in collaborazione con Conapi, leader nella produzione di miele nazionale biologico e convenzionale che riunisce oltre 600 apicoltori per 100mila alveari, ha programmato l’attività “Caccia alla regina” per parlare di questi straordinari insetti. L’attività si svolgerà nell’area d’ingresso del parco, con un doppio appuntamento quotidiano, su prenotazione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile.

Le attività della giornata “Caccia alla regina”

Due appuntamenti quotidiani alle 11.10 e alle 16.10, in compagnia di tre personaggi d’eccezione che condurranno grandi e piccini alla ricerca della regina perduta raccontando, curiosità e storie sulle api. Milli l’ape tuttofare, Ugo l’Apicoltore e il famoso scienziato Alberto Unapietra guideranno grandi e bambini attraverso giochi divertenti. Alla fine del percorso verranno regalati biscotti e bustine di miele. L’attività è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione, per una capienza massima di 60 bambini ad appuntamento. Info e prenotazioni direttamente all’ingresso del parco.

Il compleanno della delfina Blue

Domenica nell’appuntamento ‘Delfini – Lo spettacolo della natura’ delle 11.40 si fa festa grande: sarà infatti il compleanno della delfina Blue: 25 anni per lei. Nell’occasione il pubblico sarà coinvolto in un piccolo ‘party’ con tanto di torta di ghiaccio per la splendida tursiope.

c.s. COSTA EDUTAINMENT SPA – Polo Adriatico