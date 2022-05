AASLP: Emesse due aste pubbliche per le asfaltature delle strade sammarinesi

Per la manutenzione straordinaria e l’asfaltatura del patrimonio stradale della Repubblica di San Marino per l’anno 2022, ai fini di garantire la sicurezza stradale dei conducenti, l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha emesso due gare di appalto mediante il sistema dell’Asta Pubblica.

Le modalità di partecipazione, il valore dei bandi e i tratti stradali di intervento sono consultabili nel Bando pubblico scaricabile dal sito www.gov.sm (Home>Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici, Appalti Pubblici di Beni e Servizi, Beni e Servizi, Aste pubbliche) e nei relativi allegati. E’ possibile richiedere informazioni ai numeri 0549-883537/883522, oppure richiedere chiarimenti in forma scritta all’indirizzo e-mail: segreteria@aaslp.sm.

La partecipazione all’Asta Pubblica è riservata alle imprese, sammarinesi ed estere (con domicilio fiscale sammarinese), con codice ATECO coerente al servizio al centro del bando.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, intende individuare tramite procedura ad evidenza pubblica, un soggetto a cui affidare, secondo le modalità riportate nei bandi, il servizio di asfaltatura di strade e rotatorie della rete sammarinese.

L’offerta, deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel Bando di Gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 giugno 2022.

Contemporaneamente l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici sta avviando un’importante attività di manutenzione stradale con le proprie maestranze della squadra asfalti del Settore viabilità, in particolare nei mesi di giugno e luglio l’Azienda realizzerà le asfaltature delle vie elencate nella Delibera del Congresso di Stato n.21 del 4 aprile 2022, che sono state richieste dalle Giunte di Castello e condivise con la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore A.A.S.L.P.): “Con l’approvazione del nuovo modello organizzativo l’Azienda intende garantire un’operatività minima delle proprie squadre consentendo così la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico con le proprie maestranze aziendali. In particolare la squadra asfalti è stata mantenuta e potenziata, pertanto nei mesi di giugno e luglio, non essendo ancora attivi gli appalti pubblici, provvederà ad asfaltare varie vie secondarie richieste dalle Giunte. Ritengo un valore aggiunto per l’Azienda poter disporre alle proprie dipendenze di manodopera specializzata, sia per garantire interventi celeri in tempi decisamente più veloci rispetto ai tempi necessari per le procedure delle gare di appalto, sia per avere maggior flessibilità durante lo svolgimento dei lavori.”.











Comunicato stampa

AASLP