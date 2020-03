Abs: avviata raccolta fondi per l’emergenza COVID-19

L’Associazione comunica che presso le Banche associate è possibile aderire alla raccolta fondi per l’emergenza COVID-19. Gli estremi dei conti sui quali la rispettiva clientela potrà far affluire le proprie offerte, senza spese ed anche da remoto, sono i seguenti: Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino IBAN SM97L0606709800000120161607 (Causale: Emergenza Coronavirus RSM) Banca di San Marino IBAN SM05S0854009800000060185000 Banca Agricola Commerciale IBAN SM 66 U 03034 09800 000060169204 Banca Sammarinese di Investimento IBAN SM84P0328709801000900300106 Nel ringraziare le Banche associate per aver contribuito in prima persona alla catena solidale a sostegno della Protezione Civile e della Sanità Sammarinese, invitiamo tutti ad gesto di solidarietà, nella certezza che ciò possa agevolare il lavoro di quanti si adoperano con passione e dedizione per fronteggiare l’emergenza. Le coordinate bancarie sono disponibili sul sito dell’Associazione. #La nostra parte per il nostro Paese#