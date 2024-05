Giornata Mondiale per le api 2024, Cooperativa Apicoltori Sammarinesi: "Importante tutelare questa realtà"

Il 20 maggio di ogni anno in tutto il mondo si celebra un fondamentale ordine di insetti appartenenti alla superfamiglia degli imenotteri: gli Apoidei (ad oggi raggruppa 29.984 specie). Sicuramente avrete sentito parlare delle più conosciute ovvero le api da miele, ma ne fanno parte anche i bombi, le osmie, le api solitarie e tanti altri impollinatori che spesso non vengono menzionati o ricordati. Forse vi chiederete quali eventi hanno portato a prendere questa decisione. Fu l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2017che decise di instituire la Giornata Mondiale delle api motivata dall’allarme crescente sul declino delle api e degli altri impollinatori sollevato dal “Rapporto di valutazione tematico su impollinatori, impollinazione e produzione alimentare” dell’IPBES, organismo globale di monitoraggio della biodiversità, pubblicato nel 2016. E forse vi chiederete anche perché vi diciamo questo. Perché oggi non si celebrano solo le api, ma anche gli impollinatori, l’impollinazione, la produzione alimentare e soprattutto la biodiversità, parole chiave unite tra loro perché in natura nulla è separato dal resto. E noi come Cooperativa Apicoltori Sammarinesi vorremmo, con voi, ricordare quanto sia importante tutelare questa realtà ma non vogliamo farlo solo raccontandovi di declino, di mortalità e scomparsa di insetti impollinatori, dati che potete trovare in rete e che vanno cercati per capire quanto sia allarmante e al tempo stesso fondamentale attivare azioni di tutela e conservazione verso questi preziosi custodi di biodiversità e di ambiente. Vogliamo raccontarvi di un aspetto che non sempre si riporta, desideriamo parlarvi di bellezza, di passione, di emozione. Della gioia mista a paura che si prova a sentirsi avvolti da uno sciame, dello stupore nel vedere come un’ape e un fiore riescano ad entrare in armonia, della meraviglia nel vedere un alveare dove le api lavorano per un intento comune, del divertimento di un atterraggio in velocità, dell’incanto di un ronzio. E non vi stiamo parlando solo di api da miele, che sicuramente hanno stregato ogni nostro apicoltore o apicoltrice e ogni bambino o bambina che ha avuto la fortuna di mangiare del miele appena raccolto ma vi stiamo parlando di un micromondo che è perennemente vicino a noi. Occorre solo aprire meglio gli occhi e guardare per osservare questa magia.

C.s. Cooperativa Apicoltori Sammarinesi