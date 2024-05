Csdl: "Calano le imprese individuali, mentre crescono le società"

Inizia lo studio CSdL sulle attività economiche sammarinesi nel periodo 2016 - 2023.



Dopo la pubblicazione dello studio sulla situazione occupazionale, la CSdL prosegue il proprio lavoro di approfondimento allargando l’analisi ai datori di lavoro, nel medesimo periodo preso a riferimento, il 2016-2023. I dati sono quelli resi noti dall’Ufficio di Statistica, riferiti al 31 dicembre di ciascun anno e consentono di analizzare le dinamiche che hanno coinvolto le imprese dei vari settori. Il primo approfondimento riguarda la struttura delle imprese, ovvero la distinzione tra le diverse tipologie di attività economica e la loro evoluzione. Come avevamo già rimarcato in precedenza, il primo dato che emerge è la significativa diminuzione delle imprese individuali, controbilanciata da un aumento di quelle in forma societaria. Il numero complessivo delle imprese è aumentato di poco: 71 unità rispetto al 2016, pari ad un +1,4%. Di tutto rilievo è l’incremento delle società: 338 in più nell’arco degli ultimi 7 anni, pari ad un +12,8%. Nel medesimo periodo, le imprese individuali hanno invece registrato una drastica riduzione, in particolare quelle industriali, artigianali e commerciali, mentre le attività libero professionali (prevalentemente commercialisti ed avvocati, ci pare di poter affermare) sono calate di poco. In controtendenza ci sono le imprese individuali di servizio (95 in più rispetto al 2016, pari ad un +231,7%). Almeno in parte, ciò dovrebbe essere dovuto ad una riclassificazione svolta dagli uffici competenti nel giugno 2023, quando si è registrata una differenza rilevante rispetto al mese precedente. Cercheremo di capire che attività svolgano queste imprese. Verosimilmente, la gran parte di queste imprese individuali non hanno chiuso i battenti, ma si sono trasformate in società. È doveroso rilevare che con la "classica” srl l’Amministratore ed i soci non rispondono di persona in caso di inadempienze, siano esse verso lo Stato, l’ISS, le banche, i fornitori, i dipendenti, salvo che queste non abbiano risvolti di carattere penale. Per quanto riguarda gli Enti vari, che sono circa il 9% del totale delle imprese, occorre rilevare che considerarle come attività economiche è in gran parte improprio, in quanto sono comprese le Federazioni sportive, le Associazioni di volontariato, le Fondazioni.

