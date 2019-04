Agenzia per lo sviluppo economico: la soddisfazione degli utenti è una delle nostre priorità

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio è lieta di comunicare che, il continuo miglioramento del livello qualitativo dei servizi è uno dei primari obiettivi della recente riorganizzazione interna. A tal proposito è stato messo a punto uno strumento di gestione, denominato customer satisfaction management, in grado di valutare la soddisfazione dei propri utenti. Per poter meglio monitorare la qualità dei numerosi servizi forniti, è stato introdotto un questionario che gli utenti compilano a seguito della loro visita presso i locali dell'Agenzia o dopo aver usufruito del servizio messo a disposizione sul portale dell'ente. Grazie a tale procedura, è emerso dai questionari compilati presso la sede dell'Agenzia, nel periodo che va dal 07/11/2018 al 31/03/2019, che su 166 questionari compilati, i risultati ottenuti sono stati i seguenti: - 132: ottimo; - 31: buono; - 3: insufficiente. Per quanto riguarda i 3 questionari che hanno evidenziato delle criticità, si precisa che l’insoddisfazione non è riconducibile a fattori direttamente imputabili ad Agenzia. Relativamente ai questionari online, nel periodo che va dal 01/08/2018 al 31/03/2019, il servizio certificati di origine ha ottenuto un punteggio medio di 8.27 (su 10) mentre per il servizio registro fornitori il livello di soddisfazione è stato ancora più alto, totalizzando un punteggio medio di 8.34 (su 10). Con il presente comunicato, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, oltre a rendere noti gli importanti risultati ottenuti dal programma customer satisfaction management, vuole ringraziare tutti i gentilissimi utenti che hanno prestato la loro preziosa collaborazione nella compilazione dei questionari e coglie l'occasione per precisare che tale programma consente un monitoraggio giornaliero delle aspettative e del grado di soddisfazione, ovvero i principali parametri di riferimento per il continuo miglioramento dei servizi.

Si informa altresì, che è possibile avanzare suggerimenti al fine di migliorare i servizi forniti, inviando una e-mail all'indirizzo: presidente@agency.sm Tel 0549/980380 Fax 0549/944554 e-mai: info@agency.sm web: www.agency.sm