Aggiornamenti e implementazioni SMaC nel settore carburanti per garantire semplificazioni ad acquirenti e operatori

Semplificazione e meno distorsioni sono gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso l’introduzione di alcuni aggiornamenti nella circolare del settore carburanti firmata in data odierna dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti. L’implementazione a livello tecnologico dell’APP SMaC, attraverso l’introduzione della nuova funzione MISMaCCO, consentirà di dare risposte a problematiche sopraggiunte nel settore carburanti grazie allo sgravio, per gli operatori, di ricariche con scontrini difficilmente verificabili e per gli acquirenti di un procedimento più snello e veloce. Il servizio MISMaCCO, che sarà operativo dal 1 gennaio 2024, consentirà agli acquirenti di eseguire, in autonomia, la registrazione dello sconto SMaC Settore Carburanti sulla propria carta per gli acquisti in modalità self service con pre-pagamento, al di fuori dell’orario di apertura al pubblico. L’Ufficio SMaC Card avvierà, nelle prossime settimane, una campagna di comunicazione dedicata, attraverso la quale fornirà agli acquirenti tutte le informazioni e i dettagli di natura tecnica previsti dall’introduzione dell’implementazione.