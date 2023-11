Al Concordia C’è ancora domani di Paola Cortellesi con una proiezione speciale insieme a UDS e Picasso – un ribelle a Parigi

Arriva in sala a San Marino dal 24 novembre l’attesissimo film campione d’incassi e pluripremiato C’è ancora domani che Paola Cortellesi, nel suo esordio alla regia, dedica a tutte quelle donne che, tanto nel secolo scorso, quanto nel presente, affrontano a testa alta le fatiche quotidiane e subiscono una società patriarcale che chiude gli occhi di fronte alla violenza domestica, sia essa fisica o psicologica. L'attrice si ritaglia il ruolo principale e mescola abilmente la commedia al dramma. Il suo non è un film manifesto, ma la storia in bianco e nero di una madre e moglie di nome Delia che sogna una vita diversa e a suo modo abbraccia la modernità. Bravissimi e sempre a fuoco Valerio Mastandrea, Giorgio Colangeli ed Emanuela Fanelli. La regista decide di riportare, a distanza di circa ottanta anni, una storia di ordinaria sopraffazione negli anni del dopoguerra; una storia di umiliazioni, fatica, rinunce, violenze e riscatto. Una storia che è esistita davvero e quindi da non dimenticare mai, fatta di mariti/padroni, di sacrificio di sé così dissennato da sfociare nell’autolesionismo, di accettazione passiva di una realtà talmente oppressiva da eliminare la speranza. Ma il cuore delle donne sa essere più grande e così, tra un lavoro e l’altro per “arrotondare”, tra una chiacchiera e l’altra con amiche solidali, tra l’ennesima violenza fisica subita per un nonnulla e la successiva, arriva la “svolta”: una lettera improvvisa, inaspettata, la prima a lei mai indirizzata cambierà per sempre la vita della protagonista in un finale a sorpresa straordinario per intensità e Bellezza.

Nella serata del 25 novembre, alle ore 21, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, si terrà una speciale proiezione ( con prezzo unico a €5,00) che vedrà gli Istituti Culturali collaborare con Unione Donne Sammarinesi, alla quale seguirà la riflessione C’è ancora domani e il domani è oggi con gli interventi di Elena D’Amelio, direttivo UDS e docente di teoria dei media dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e Valentina Rossi, direttivo UDS e storica. Nel corso della serata si effettuerà una raccolta fondi per l’Associazione Confine. Il film sarà proiettato venerdì 24 h. 21, sabato 25 h. 17,30 e h. 21 (proiezione speciale), domenica 26 h. 17.30 e h.21, lunedì 27 h. 21 e mercoledì 29 h. 21.

Invece nella giornata di martedì 28 novembre tornerà al Concordia “La Grande Arte al cinema “ con la doppia proiezione (17.30 e 21.00): sullo schermo Picasso – Un ribelle a Parigi, che racconta Pablo Picasso attraverso uno sguardo inedito e del tutto diverso da quello cui siamo abituati. Realizzato in occasione dei 50 anni dalla morte di Picasso, il docufilm mette al centro del suo racconto il percorso di un giovane emigrato, povero ma destinato a diventare una delle più importanti icone del 900.

c.s. San Marino Cinema