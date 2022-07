Al via Castellaccio Vibra Musica 2022

Domani sera alle ore 21:00 si riparte con la seconda edizione di “Castellaccio Vibra Musica “ la rassegna musicale che la Giunta di Castello di Fiorentino propone in collaborazione con la San Marino Artist e con la Camerata del Titano. Quest’anno la kermesse musicale sarà composta da sei appuntamenti che partiranno appunto il 15 luglio ed il 21 luglio in versione serale mentre nelle date del 29 luglio – 6 agosto – 25 agosto – 5 settembre si svolgeranno alle ore 18:30. L’apertura di Castellaccio Vibra Musica è riservata venerdì sera ad uno dei capolavori della musica classica, come l’oratorio (musica sacra) di Giacomo Carissimi “ Jephte ” per voci ed ensemble. Verranno eseguiti inoltre alcuni “Concerti spirituali” scritti da Francesco Maria Marini nel 1637 per la Repubblica di San Marino ed anche altri brani di compositori del ‘600. Negli altri appuntamenti avremo la partecipazione di artisti quali Ille Saar, Vertigo Saxophone Quartet, John Kenny, Pietro Bonaguri e l’Anonima Frottolisti. La rassegna “Castellaccio Vibra Musica” è stata patrocinata dalle Segreterie di Stato per la Cultura, Segreteria al Territorio, dalla Segreteria Affari Interni, Segreteria per il Turismo, che con la Giunta di Castello promuovono cultura e conoscenza della storia del Castello di Fiorentino. Un ringraziamento speciale va fatto al M° Augusto Ciavatta per la Direzione Artistica e per la stesura di un programma importante come quello di questa seconda edizione. Appuntamenti ad ingresso gratuito, limitati nei posti (40 sedute) dovuti a spazio e disposizioni di sicurezza, sono gradite le prenotazioni all’indirizzo : fiorentino@giuntedicastello.sm oppure al numero 3663315551. Data la diversa temperatura ambientale tra esterno ed interno della grotta, si consiglia un leggero coprispalle e calzature comode per la breve.

c.s. Giunta di Catello di Fiorentino