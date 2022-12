Al via distribuzione biglietti-invito per Concerto di Santo Stefano con Morgan e Federico Mecozzi

Saranno distribuiti dalla giornata di domani, sabato 17 dicembre, i biglietti-invito per il Concerto di Santo Stefano (26 dicembre) che avrà come protagonisti Morgan e Federico Mecozzi. Nella giornata del 17 dicembre all’ufficio Iat del Palazzo del Turismo di Riccione, i riccionesi e gli ospiti della città troveranno i biglietti-invito per il Concerto di Santo Stefano. Ogni persona, fino a esaurimento, potrà ritirare un massimo di due biglietti. Lo Iat sarà aperto nelle giornate di sabato e domenica dalle 9 alle 17 mentre nei feriali dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il Concerto di Santo Stefano con Morgan e Federico Mecozzi Il Concerto di Santo Stefano porta sul palco Morgan e Federico Mecozzi. Il 26 dicembre nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi (inizio ore 21) si respira la profonda devozione degli artisti per il grande Maestro Franco Battiato. “E ti vengo a cercare”, con le parole scolpite nella memoria di ognuno, si recupera un messaggio di vera vita, di essenza e di radici che ben si inseriscono nel clima di riflessione che volge al nuovo anno. Con Federico Mecozzi, in qualità di guest della serata, ci sarà Morgan - cantautore, musicista, personaggio televisivo, nonché compositore e scrittore, fondatore e frontman dei Bluvertigo – protagonista di grande prestigio e creatività che interpreta brani del suo nuovo album e canzoni dedicati a Battiato. Il riminese – solista, violinista e polistrumentista, già protagonista della colonna sonora delle feste con la selezione delle canzoni da lui curate e trasmesse in filodiffusione in Viale Ceccarini - è il più giovane direttore d’orchestra nella storia di Sanremo e con il suo violino ha accompagnato il risveglio in spiaggia di un’Alba in controluce riccionese del 2020 e allietato il pubblico della 25a edizione del Riccione Ttv Festival. Mentre i biglietti-invito per il Concerto degli Auguri: “Let’s swing, il Dono di Gaspare” del 28 dicembre saranno distribuiti sempre presso lo Iat da mercoledì 21 dicembre (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).