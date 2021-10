Al via i corsi di Musicagiocando presso la nuova sede

Dopo i corsi di strumento sono partiti lunedì 11 ottobre anche i corsi di Musicagiocando dell’Istituto Musicale Sammarinese. Il numero altissimo di iscrizioni conferma il successo di questo progetto; saranno infatti 188 i bambini che, divisi in 21 gruppi, frequenteranno i corsi musicali mirati alle diverse fasce d’età. Il percorso, condotto dai cinque insegnanti del Dipartimento di Musicagiocando specializzati in pedagogia musicale per la prima infanzia, parte con i bambini di tre anni che vivranno la loro prima esperienza musicale insieme a un genitore, per proseguire con i corsi dedicati ai bambini delle scuole elementari e al loro incontro con gli strumenti musicali e la musica d’insieme. Musicagiocando, che ha come obiettivo principale l’avvicinamento giocoso al mondo della musica, propone contenuti artistici e creativi che vedono il bambino diretto protagonista dell’esperienza musicale, sempre condotta in maniera cooperativa ed inclusiva. La grande novità di quest’anno è che i bambini di Musicagiocando hanno una nuova casa: i corsi si sono infatti trasferiti presso alcuni locali della Sorgente, già precedentemente in uso all’Istituto Musicale. Questi spazi sono stati allestiti nel periodo estivo per accogliere l’allegra compagnia di bambini che, con la loro musica e i loro giochi, hanno iniziato ad animare i giardini della scuola anche nelle ore pomeridiane.

c.s. Istituto musicale sammarinese