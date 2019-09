Al via il Festival, e i piccoli prendono la scena

Apertura fuori dai canoni per il San Marino Green Festival. Partono subito i Fridays For Future di Rimini e San Marino per passare il microfono agli alunni della scuola elementare di Borgo Maggiore. Solo dopo arriverà il turno dei Segretari di Stato per le Finanze e per la Sanità per i saluti di rito. E il significato è lampante: I giovani rivendicano di avere un ruolo primario nella gestione del loro futuro. È così che prende avvio la prima edizione dell’ecofestival sammarinese, un grande e variegato contenitore in grado di avvicinare un pubblico eterogeneo per target culturale e anagrafico. Tanti gli eventi e gli appuntamenti in programma, alcuni di grande portata. Da segnalare per domani, sabato 21 alle ore 14,30 a Palazzo Graziani, un workshop dedicato a "Finanza Sostenibile ed Economia Circolare", organizzato in collaborazione con la Segreteria di Stato per le Finanze. Parteciperanno Francesco Bicciato, Segretario Generale Forum per la Finanza Sostenibile; Gianfrancesco Rizzuti, Responsabile Comunicazione FeBAF (Federazione Assicurazioni Finanza); Giovanna Zacchi, Referente Attività RSI BPER Banca e Nazzareno Gabrielli, Vice-direttore Generale, Banca Popolare Etica. Domenica invece, i fari saranno puntati sul turismo con la tavola rotonda “La sostenibilità nell’accoglienza turistica e negli eventi. Come occuparcene?” Avremo il Segretario di Stato per il Territorio e il Turismo di San Marino Augusto Michelotti, Chiara Astolfi, direttore Visit Romagna, Paola Gazzolo, assessore all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Moderatrice per l’occasione la poliedrica Manuela Fabbri, giornalista e presidente Aps Basta plastica in mare. Tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Festival