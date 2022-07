Al via la 40^edizione dei Soggiorni Culturali

Si è aperta questa mattina presso l’Aula Magna dell’Università la 40^ edizione dei Soggiorni Culturali che si terranno fino al prossimo 31 luglio. Ad aprile la nuova edizione, dopo due anni di pandemia dovuta all’emergenza sanitaria che ne ha precluso la realizzazione, è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che ha dato il benvenuto ad oltre 30 ragazzi, giunti in Repubblica prevalentemente da Stati Uniti, Argentina e Francia. Nelle prossime tre settimane, i giovani sammarinesi alterneranno lezioni, attività e laboratori, oltre all’ approfondita conoscenza del territorio, beneficiando altresì di momenti ludici e ricreativi. Il Segretario di Stato ha richiamato l’opportunità di saldare il legame dei più giovani concittadini con il Paese d’origine, sostenendo la validità del progetto culturale che, nel corso dei decenni, ha favorito la migliore conoscenza delle proprie radici, attivato collegamenti e scambi utili anche per la promozione e lo sviluppo di future prospettive anche in ambito professionale. Richiamata anche la volontà di mantenere vivo il rapporto fra i cittadini al di là dei propri confini nazionali, offrendo loro opportunità di intessere nuovi legami di vita, di amicizia, di studio, oltre al rapporto con le proprie famiglie d’origine. L’edizione 2022 avrà un’ampia caratterizzazione social; verranno costantemente pubblicati attraverso Instagram storie, video post e questionari sull’esperienza sammarinese, condivisi poi nei Paesi di provenienza. Il prossimo 26 luglio i partecipanti saranno poi accolti a Palazzo Pubblico in Udienza Ufficiale delle Loro Eccellenze Oscar Mina e Paolo Rondelli.

c.s. SdS Affari esteri