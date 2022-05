Al WMF 2022 appuntamento con la Formazione più completa al mondo su Web Marketing e Innovazione Digitale

Sarà un’agenda molto ampia e varia, con oltre 100 eventi in tre giorni, quella annunciata per la decima edizione del WMF 2022, in programma dal 16 al 18 giugno alla Fiera di Rimini. Diverse le tipologie di evento che accompagneranno partecipanti e speaker nell’esplorazione dell’universo dell’innovazione: eventi di Business, Networking, Musica e intrattenimento, Cinema, Arte, Cultura e, soprattutto, Formazione, da sempre cuore dell’evento. Svelate a poco meno di un mese dall’evento solo alcune delle iniziative e degli ospiti che faranno parte del più grande Festival dedicato all’Innovazione Digitale e Sociale: in attesa dell’agenda completa, infatti, sul sito ufficiale è stata pubblicata un’anteprima del programma formativo che guiderà i partecipanti durante la tre giorni. Attesi inoltre sul Mainstage oltre 100 tra talk, roundtable, momenti di show e ospiti del calibro di Mario Calabresi (Chora Media), Pif, Nicola Gratteri, Linda Sarsour, Giorgio Metta (IIT) e robot Sophia.

L’anteprima del programma formativo

La formazione, da sempre realizzata partendo dalle proposte e dalle necessità formative di partecipanti e speaker, torna quest’anno con un’offerta che si afferma come la più completa al mondo sui temi del Web Marketing e dell’Innovazione Digitale. Già annunciati i primi 200 speaker e ospiti - selezionati da un totale di oltre 1000 candidature pervenute dalla Call for Speaker - degli oltre 600 che da tutto il mondo giungeranno a Rimini per portare la propria esperienza al Festival. Più di 60 le sale formative che durante la tre giorni diventeranno veri e propri stage: palchi su cui si svolgeranno eventi di formazione verticali sul tema trattato al loro interno. Fra i temi dell’edizione 2022, in particolare, anche SEO, WEB 3 e Metaverso, NFT, Space Economy, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Crypto e Blockchain, Digital Transformation, Journalism & Publishing, Coding, Social Media Strategies, Digital Health, HR e Digital skills ma anche temi sociali come Legalità, Sostenibilità e Cambiamento Climatico e Accessibilità. Tra gli speaker che sarà possibile seguire si citano Giuseppe Borghi, Head of the Φ-lab Division dell’ESA, Giorgio Metta, Direttore Scientifico IIT, Carla Leveratto, Head of Creative Works di Google, Gaia Guadagnoli di Microsoft. Grandi personalità sono inoltre attese sul Mainstage del WMF 2022 per un palinsesto che si preannuncia vario e denso di appuntamenti grazie alle diverse tipologie di interventi al suo interno che spaziano dagli speech formativi a quelli ispirazionali, fino ai momenti di show e intrattenimento. Accanto all’ideatore del Festival - e CEO della sua realtà organizzatrice Search On Media Group - Cosmano Lombardo, torna Diletta Leotta confermata per la co-conduzione per il quarto anno di fila. Moltissimi inoltre gli ospiti e le personalità che saliranno sul Mainstage per portare esperienze dal mondo e visioni sul futuro dell’innovazione Digitale e Sociale, tra questi anche Nino Cartabellotta di Fondazione GIMBE, Siyabulela Mandela, nipote di Nelson Mandela, il regista di “Sulla mia pelle” Alessio Cremonini, la pesista medaglia d’oro Danielle Frederique Madam, e realtà come Nexi, Intel, RAI, Chora Media, CINECA, ASI, Qonto, Dipartimento per la Trasformazione Digitale e molti altri.

c.s. WMF