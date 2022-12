All’Università di San Marino un seminario sulla ‘scena del crimine’ con esponenti della Polizia di Stato e accademici

Quali sono le tecniche e gli strumenti più aggiornati utilizzati sulla scena del crimine? Questa una delle domande centrali del seminario “La semiotica del delitto”, che venerdì 9 dicembre ha raccolto nella sede universitaria dell’Ex Tribunale, nel centro storico del Titano, accademici e rappresentanti della Polizia di Stato insieme a studenti e figure attive nel settore sociosanitario e della sicurezza. Curata dal Master in Criminologia e Psichiatria Forense dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, l’iniziativa ha visto in cattedra, fra gli altri, l’Ispettore Capo Maurizio Carmassi, il Sostituto Commissario della Polizia Scientifica Salvatore Musio e il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Politecnica delle Marche, Adriano Tagliabracci. I sessanta partecipanti hanno assistito a un’analisi che ha affrontato dinamiche come i segnali premonitori dell’aggressione, i sopralluoghi sulla scena del crimine, la ricerca delle prove e l’attività medico legale, offrendo approfondimenti sulle più avanzate tecnologie a disposizione. “Negli anni siamo storicamente passati dalla lente d’ingrandimento a strumenti molto sofisticati che permettono di rilevare la presenza di sostanze sospette, fluidi e via dicendo”, spiega Cristiano Depalmas, coordinatore scientifico del Master dell’Ateneo sammarinese. “Questo seminario - prosegue l’accademico - chiude il ciclo previsto nel 2022 e muove un nuovo passo in un percorso indirizzato verso iniziative sempre più professionalizzanti. In quest’ottica la volontà è dare a questi eventi un profilo internazionale per affermare San Marino come territorio propedeutico di alta formazione. Un laboratorio permanente - conclude - aperto alle soluzioni più attuali e innovative”.

Cs - UNIRSM (Jeffrey Zani)