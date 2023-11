Alle origini della musica strumentale con l'ensemble "La pifarescha". Ancora un successo per la Rassegna Musicale d'Autunno

Quello che si è svolto Domenica 19 novembre presso la Chiesa San Francesco è stato un Concerto unico, capace di attrarre pubblico dal circondario, per l’interesse musicale delle composizioni eseguite e la grande varietà di strumenti impiegati. “La Pifarescha”, ensemble composto da super musicisti, poli-strumentisti e liutai, ha portato nella programmazione della 25^ Rassegna Musicale d’Autunno le musiche strumentali dell’epoca rinascimentale, i suoni, gli strumenti e la prassi che, come ad esempio quella dell’improvvisazione su una melodia data, oggi, seicento anni dopo, ritroviamo nel jazz. Un concerto vibrante e ricco di contenuti, come il medievale “Versus de Herico duce” (VIII sec.), le musiche di Mainerio riprese recentemente da Branduardi o le danze con influenze ritmiche e armoniche dell’est Europa e/o del medio oriente (Chvala tobie,..). In sostanza un concerto godibile, gioioso, profondo e di qualità, che conferma la Rassegna Musicale d’Autunno come una delle programmazioni culturali più interessanti e ricche di contenuti del panorama musicale non solo sammarinese. Come solito, convinti e calorosi applausi del pubblico intervenuto per i bravissimi Marco Ferrari, Mauro Morini, Fabio Tricomi e Stefano Vezzani.



