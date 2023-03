Alleanza Riformista, al centro le proposte

Mercoledì 22 marzo u.s. si è tenuto il Gruppo di Coordinamento di “Alleanza Riformista” dedicato all’organizzazione della conferenza pubblica prevista venerdì 14 aprile p.v. La riunione - svoltasi all’insegna di un clima di grande collaborazione, entusiasmo ed unità d’intenti – ha permesso una riflessione generale sull’attualità politica definendo l’orizzonte cui tendere. Alleanza Riformista vuole rappresentare la casa per tutti i liberal democratici e i riformisti: un’offerta politica seria, una idea di futuro ma, soprattutto, una utilità per il Paese. Rispetto alla percezione, più o meno artatamente rappresentata, di una attualità politica dedita a movimenti autoreferenziali finalizzati spasmodicamente alla ricerca del giusto posizionamento, il nostro obiettivo sarà esclusivamente quello di lavorare sulle proposte. Creare una “ammucchiatina”, giocata esclusivamente per il terrore della “soglia di sbarramento”, non ci riguarda. Abbiamo proposto, alcuni giorni fa, sull’Accordo di Associazione Europea di puntare su uno sforzo corale che possa accompagnare la Repubblica verso un referendum in grado di rappresentare un momento unitario e non di divisione. Lo faremo su altri temi perché siamo una forza liberale e riformista che vuol dialogare con il Paese:

• ponendo al centro il lavoro, frutto del ruolo delle imprese e dei lavoratori, dove la precarietà decresce se le imprese crescono con regole, non troppo eccessive, ma chiare e stringenti; • contribuendo a sostenere il processo di riforme in materia di giustizia dove i poteri non siano in disequilibrio tanto da arrivare a minare – come accaduto in un recentissimo passato - l’ordine democratico; • dando centralità a quella grande risorsa rappresentata dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, declinando proposte fattibili – non solo dal punto di vista del bilancio – ma tali da tutelarne la particolare identità di “Ospedale di Stato”.

Nessuno, non solo a livello politico, nasce oggi con successo senza una storia: senza un vero collegamento con valori, radici e visioni. Neppure la più piccola realtà imprenditoriale che – per sopravvivere – deve esprimere una visione e una idea di prodotto. Non ci interessano le sommatorie di gruppi o gruppetti: di “Réunion e contro Réunion” trite e ritrite i sammarinesi ne han già viste troppe...e troppe volte.

Cs - Alleanza Riformista